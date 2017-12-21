Москва, 21 декабря. Высокий суд Лондона приказал арестовать активы бывших владельцев «Приватбанка» Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова на сумму более $2,5 млрд.

Как сообщается на сайте банка, решение о всемирном аресте активов вынесено 19 декабря. Отмечается, что у суда есть доказательства того, что Коломойский и Боголюбов путем проведения ряда незаконных переводов на счета принадлежащих или подконтрольных им компаниям вывели из банка почти $2 млрд, передает RT.

В пресс-службе банка, выступившего инициатором судебного разбирательства, сообщили, что финучреждение намерено вернуть более $2,5 млрд с учетом процентов.