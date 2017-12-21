Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Технологии
В США займутся созданием уникальных смертоносных вирусов
Весь мир
Суд Лондона приказал арестовать активы бывших владельцев «Приватбанка»
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Суд Лондона приказал арестовать активы бывших владельцев «Приватбанка»

    7:43  21 Декабря 2017  /обновлено: 7:43  21 Декабря 2017
    128

    Суд Лондона приказал арестовать активы бывших владельцев «Приватбанка»

    Москва, 21 декабря. Высокий суд Лондона приказал арестовать активы бывших владельцев «Приватбанка» Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова на сумму более $2,5 млрд.

    Как сообщается на сайте банка, решение о всемирном аресте активов вынесено 19 декабря. Отмечается, что у суда есть доказательства того, что Коломойский и Боголюбов путем проведения ряда незаконных переводов на счета принадлежащих или подконтрольных им компаниям вывели из банка почти $2 млрд, передает RT.

    В пресс-службе банка, выступившего инициатором судебного разбирательства, сообщили, что финучреждение намерено вернуть более $2,5 млрд с учетом процентов.

    Автор: Юлия Кошкина
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #суд #лондон #приватбанк
    Комментарии:
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть