Дети из ЛНР получат новогодние подарки от европейских волонтеров

Москва, 21 декабря. Европейские активисты к Новому году отправят в Донбасс около 20 тонн гуманитарного груза и специальные праздничные подарки для детей.

Как пишет газета «Известия», средства эстонских и норвежских волонтеров ушли на покупку более 200 игрушек. Отмечается, что до конца 2017 года активисты хотят закупить еще 300 подарков. Следом за праздничной посылкой будет доставлено еще 30 тонн гуманитарной помощи.

Издание добавило, что посылка для Донбасса включает спортивный инвентарь, книги, а также обучающие и развлекательные материалы. Их передадут школам, больницам, детским садам и детским домам. Подарки будут отправлены в населенные пункты Алчевск, Стаханов, Луганск, Красный Луч, а также отдельные поселки ЛНР.