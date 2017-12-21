Соловьев рассказал, как жила бы Украина при свободе слова
Москва, 21 декабря. Телеведущий Владимир Соловьев в авторской программе на «России 1» заявил, что на Украине было бы все спокойно, будь там свобода слова.
Журналист напомнил зрителям, что в украинских СМИ накануне широко и в разных форматах разошлась информация о принятии Генеральной Ассамблеей ООН антироссийской резолюции по Крыму, предложенной Киевом.
«Принятие антироссийской резолюцию по Крыму естественно широко растиражировали украинские СМИ, при этом в Киеве предпочитают не замечать еще одного голосование в той же самой Генеральной Ассамблеи ООН, где осуждался нацизм, и где только две страны выступили с осуждением российской резолюции. Это – США и Украина», — пояснил журналист.
«Об этом Киев предпочитает умалчивать, как это часто бывает!.. Потому что в этой удивительной стране есть все, кроме правды и свободы слова. А была бы свобода слова и правда, то транслировала бы нашу передачу, в студию приезжали бы депутаты Верховной Рады, делал бы я, если угодно, интервью с Порошенко и Саакашвили. Глядишь и страна бы успокоилась», — резюмировал Владимир Соловьев.