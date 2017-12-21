Соловьев рассказал, как жила бы Украина при свободе слова

Москва, 21 декабря. Телеведущий Владимир Соловьев в авторской программе на «России 1» заявил, что на Украине было бы все спокойно, будь там свобода слова.

Журналист напомнил зрителям, что в украинских СМИ накануне широко и в разных форматах разошлась информация о принятии Генеральной Ассамблеей ООН антироссийской резолюции по Крыму, предложенной Киевом.

«Принятие антироссийской резолюцию по Крыму естественно широко растиражировали украинские СМИ, при этом в Киеве предпочитают не замечать еще одного голосование в той же самой Генеральной Ассамблеи ООН, где осуждался нацизм, и где только две страны выступили с осуждением российской резолюции. Это – США и Украина», — пояснил журналист.