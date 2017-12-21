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Украина
Соловьев рассказал, как жила бы Украина при свободе слова
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    Соловьев рассказал, как жила бы Украина при свободе слова

    7:37  21 Декабря 2017  /обновлено: 7:37  21 Декабря 2017
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    Соловьев рассказал как жила бы Украина при свободе слова

    Москва, 21 декабря. Телеведущий Владимир Соловьев в авторской программе на «России 1» заявил, что на Украине было бы все спокойно, будь там свобода слова.

    Журналист напомнил зрителям, что в украинских СМИ накануне широко и в разных форматах разошлась информация о принятии Генеральной Ассамблеей ООН антироссийской резолюции по Крыму, предложенной Киевом.

    «Принятие антироссийской резолюцию по Крыму естественно широко растиражировали украинские СМИ, при этом в Киеве предпочитают не замечать еще одного голосование в той же самой Генеральной Ассамблеи ООН, где осуждался нацизм, и где только две страны выступили с осуждением российской резолюции. Это – США и Украина», — пояснил журналист.

    Соловьев рассказал как жила бы Украина при свободе слова

    «Об этом Киев предпочитает умалчивать, как это часто бывает!.. Потому что в этой удивительной стране есть все, кроме правды и свободы слова. А была бы свобода слова и правда, то транслировала бы нашу передачу, в студию приезжали бы депутаты Верховной Рады, делал бы я, если угодно, интервью с Порошенко и Саакашвили. Глядишь и страна бы успокоилась», — резюмировал Владимир Соловьев.

    Автор: Константин Терехов
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    #россия #киев #украина #га оон #владимир соловьев
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