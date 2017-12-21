Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Технологии
В США займутся созданием уникальных смертоносных вирусов
Технологии
Apple разрешит создавать единые приложения для iMac и iPhone
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Apple разрешит создавать единые приложения для iMac и iPhone

    7:35  21 Декабря 2017  /обновлено: 7:35  21 Декабря 2017
    30

    Apple разрешит создавать единые приложения для iMac и iPhone

    Москва, 21 декабря. В магазине приложений AppStore могут появиться единые приложения для iMac и iPhone. Сделать каталог мультиплатформенным планирует компания Apple.

    Таким образом, разработчики смогут создавать для iOS и macOS универсальные приложения, которые будут подстраиваться под устройства, пишет газета «Известия» со ссылкой на иностранные СМИ.

    Сейчас для iMac и iPhone выпускаются разные версии одного и того же приложения, при этом версии для смартфонов обычно обновляются раньше и чаще. Проект единых приложений может быть представлен летом 2018 года. Универсальные сервисы смогут разрешить существующую проблему: приложения будут хорошо взаимодействовать со всеми устройствами Apple.

    Ранее, как сообщал канал RT, стало известно о планах Apple закрыть магазин музыки и видеофильмов iTunes в начале 2019 года.

    Автор: Алексей Громов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #apple #приложения #appstore
    Комментарии:
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть