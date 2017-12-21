Apple разрешит создавать единые приложения для iMac и iPhone

Москва, 21 декабря. В магазине приложений AppStore могут появиться единые приложения для iMac и iPhone. Сделать каталог мультиплатформенным планирует компания Apple.

Таким образом, разработчики смогут создавать для iOS и macOS универсальные приложения, которые будут подстраиваться под устройства, пишет газета «Известия» со ссылкой на иностранные СМИ.

Сейчас для iMac и iPhone выпускаются разные версии одного и того же приложения, при этом версии для смартфонов обычно обновляются раньше и чаще. Проект единых приложений может быть представлен летом 2018 года. Универсальные сервисы смогут разрешить существующую проблему: приложения будут хорошо взаимодействовать со всеми устройствами Apple.

Ранее, как сообщал канал RT, стало известно о планах Apple закрыть магазин музыки и видеофильмов iTunes в начале 2019 года.