Нечистоплотная возня: Газзаев связал решение МОК по россиянам с подрывом авторитета Путина
Москва, 21 декабря, Бывший футбольный тренер Валерий Газзаев назвал решение Международного олимпийского комитета «политической возней», которая была придумана для «подрыва авторитета» главы российского государства Владимира Путина.
Он назвал решение МОК по россиянам «несправедливым и политически заточенным».
«Оно нарушает один из основополагающих принципов, установленных Олимпийской хартией — недопустимость любой дискриминации, в том числе политической. К России применен принцип коллективной ответственности — беспрецедентный случай в мировой спортивной практике», — передает слова Газзаева «Спорт-Экспресс».
По его словам, «вся эта нечистоплотная политическая возня» вокруг зимних Олимпийских игр-2018 и мундиаля-2018 затевалась главным образом для подрыва авторитета президента России Владимира Путина, в том числе перед выборами.
Напомним, комиссия МОК приняла решение о недопуске сборной России на грядущие зимние Игры-2018 в Корее. При этом разрешено выступить «чистым» спортсменам из РФ, но только в нейтральном статусе.