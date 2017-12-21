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В Совфеде предупредили, что Минюст может расширить список СМИ-иноагентов
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    В Совфеде предупредили, что Минюст может расширить список СМИ-иноагентов

    7:24  21 Декабря 2017  /обновлено: 7:24  21 Декабря 2017
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    В Совфеде предупредили, что Минюст может расширить список СМИ-иноагентов

    Москва, 21 декабря. В случае возникновения новых внешних угроз для российских СМИ реестр иноагентов может быть расширен. Об этом заявила один из авторов поправок в закон о СМИ-иноагентах, первый зампред комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Людмила Бокова.

    «В реестр Минюста на данный момент входит всего девять СМИ. С вступлением закона в силу, вероятно, при возникновении новых внешних угроз или притеснений российских СМИ, запрета и ограничения их действий, а также деятельности российских компаний на территории определенных стран, мы, возможно, готовы будем пойти на ответные меры и пополнить реестр, в рамках уже действующего законодательства», — цитирует сенатора РИА Новости.

    В то же время Бокова отметила, что надеется на «прекращение или нивелирование» антироссийской риторики.

    Напомним, регулирующий деятельность СМИ-иноагентов в России законопроект внесен в Госдуму 19 декабря. Согласно инициативе признанные иноагентами издания обязаны помечать информационную продукцию соответствующей маркировкой.

    Ранее информационное агентство URA.ru сообщило, что в список иноагентов включены девять СМИ.

    Автор: Виталий Малясев
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    #россия #сми #иноагенты
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