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Выручка «Газпрома» в 2018 году снова побьет рекорды и вырастет на 19%
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    Выручка «Газпрома» в 2018 году снова побьет рекорды и вырастет на 19%

    7:33  21 Декабря 2017  /обновлено: 7:33  21 Декабря 2017
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    Выручка «Газпрома» в 2018 году снова побьет рекорды и вырастет на 19%

    Москва, 21 декабря. Аналитики банка Credit Suisse опубликовали отчет по прогнозам в нефтегазовой отрасли на 2018 год.

    Как считают авторы отчета, соглашение ОПЕК о продлении договора о сокращении добычи нефти приведет к росту цен и на газ, поэтому даже при стабильных поставках в Европу Россия в 2018 году сможет заработать рекордные $108 млрд. Эксперты считают, что «Газпрому» не составит труда удержать свою долю рынка, передает газета «Известия».

    Принятое в мае 2017 года соглашение о сокращении добычи повысило цены на нефтяные фьючерсы с поставкой в марте 2018 года на 43% — с $44 до $63 за баррель в декабре этого года. Решение вновь продлить заморозку добычи, принятое в ноябре, уже заложено в текущих ценах на нефть и газ. Однако это не помешает увеличению доходов России от экспорта в ЕС и Турцию, уверены аналитики банка Credit Suisse.

    В следующем году выручка «Газпрома» вырастет до $108 млрд, прогнозируют эксперты. По итогам 2016 года доходы компании составили $90,6 млрд, в уходящем году «Газпром» заработает на 14% больше — $103,6 млрд.

    Автор: Юлия Кошкина
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    #нефть #газ #прогноз #газпром
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