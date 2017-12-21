Выручка «Газпрома» в 2018 году снова побьет рекорды и вырастет на 19%

Москва, 21 декабря. Аналитики банка Credit Suisse опубликовали отчет по прогнозам в нефтегазовой отрасли на 2018 год.

Как считают авторы отчета, соглашение ОПЕК о продлении договора о сокращении добычи нефти приведет к росту цен и на газ, поэтому даже при стабильных поставках в Европу Россия в 2018 году сможет заработать рекордные $108 млрд. Эксперты считают, что «Газпрому» не составит труда удержать свою долю рынка, передает газета «Известия».

Принятое в мае 2017 года соглашение о сокращении добычи повысило цены на нефтяные фьючерсы с поставкой в марте 2018 года на 43% — с $44 до $63 за баррель в декабре этого года. Решение вновь продлить заморозку добычи, принятое в ноябре, уже заложено в текущих ценах на нефть и газ. Однако это не помешает увеличению доходов России от экспорта в ЕС и Турцию, уверены аналитики банка Credit Suisse.

В следующем году выручка «Газпрома» вырастет до $108 млрд, прогнозируют эксперты. По итогам 2016 года доходы компании составили $90,6 млрд, в уходящем году «Газпром» заработает на 14% больше — $103,6 млрд.