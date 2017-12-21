Ученые рассказали, как выпившие мужчины реагируют на женщин

Москва, 21 декабря. После употребления алкогольных напитков мужчины воспринимают женщин как партнеров для секса, считают исследователи из американского Университета Небраски-Линкольна.

Для участия в эксперименте ученые пригласили 50 мужчин в возрасте от 20 до 30 лет. Одних исследователи угостили алкогольными коктейлями, других – безалкогольными напитками. После этого участникам эксперимента показали фотографии женщин в вечерних платьях и попросили оценить, насколько эти женщины привлекательны. При этом специальная система отслеживала, на что смотрели и где особенно долго задерживали взгляд участники эксперимента.

Как выяснилось, под воздействием алкоголя мужчины обращали внимание на грудь и талию женщин, которые казались им привлекательными и не слишком уверенными в себе. Трезвые участники эксперимента изучали черты лица у «самодостаточных» и «душевных», по их мнению, женщин. При этом для выпивших мужчин уверенные в себе женщины большого интереса не представляли.

Работа ученых была опубликована в журнале MedicalXpress.

Напомним, ранее газета «Известия» сообщала, что российские исследователи научились определять пол человека по текстам, которые он пишет и публикует в социальных сетях.