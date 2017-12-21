Южнокорейские пограничники задержали перебежчика из КНДР

Сеул, 21 декабря. Военнослужащий Северной Кореи «низкого звания» бежал в Южную Корею. Об этом рассказали в южнокорейском Объединенном комитете начальников штабов вооруженных сил.

Пограничники в Южной Корее нашли перебежчика на западном участке сухопутной границы между государствами. Как пишет «Интерфакс», перебежчик был задержан в 08.00 по местному времени (02.00 мск).

Ранее URA.ru писало, Госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что Пентагон готов к военному конфликту с Северной Кореей, «если что-то пойдет не так».