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Южнокорейские пограничники задержали перебежчика из КНДР
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    Южнокорейские пограничники задержали перебежчика из КНДР

    7:17  21 Декабря 2017  /обновлено: 7:17  21 Декабря 2017
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    Южнокорейские пограничники задержали перебежчика из КНДР

    Сеул, 21 декабря. Военнослужащий Северной Кореи «низкого звания» бежал в Южную Корею. Об этом рассказали в южнокорейском Объединенном комитете начальников штабов вооруженных сил.

    Пограничники в Южной Корее нашли перебежчика на западном участке сухопутной границы между государствами. Как пишет «Интерфакс», перебежчик был задержан в 08.00 по местному времени (02.00 мск). 

    Ранее URA.ru писало, Госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что Пентагон готов к военному конфликту с Северной Кореей, «если что-то пойдет не так».

    Южнокорейские пограничники задержали перебежчика из КНДР

    Автор: Алия Садыкова
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    #кндр #южная корея
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