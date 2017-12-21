Мир сходит с ума: Ласицкене призывает сборную России не думать о политике на ОИ-2018

Москва, 21 декабря. Двукратная чемпионка России по легкой атлетике Мария Ласицкене пожелала сборной России хорошо выступить на зимних Играх-2018.

Российская спортсменка напомнила, что легкоатлетам не разрешали выступать на Рио-2016 даже под нейтральным флагом.

«Мы пропустили Рио-де-Жанейро без всяких доказательств и разъяснений, поэтому готовились ко всему, что может произойти в 2017 году... Мы — россияне, и должны гордо нести свой флаг, никто не имеет права это у нас отобрать. У них это и не получается», — подчеркнула 24-летняя Ласицкене.

Спортсменка пожелала сборной России идти вперед и не думать о политике, передает RT.

«К сожалению, мы живем в такое время, когда мир сходит с ума. Люди думают, что могут вершить наши судьбы, но спортсмены должны справиться», — уверена легкоатлетка.

Накануне Международный олимпийский комитет (МОК) огласил требования к форме россиян на ОИ-2018.