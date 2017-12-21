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Спорт
Мир сходит с ума: Ласицкене призывает сборную России не думать о политике на ОИ-2018
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    Мир сходит с ума: Ласицкене призывает сборную России не думать о политике на ОИ-2018

    7:25  21 Декабря 2017  /обновлено: 7:25  21 Декабря 2017
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    Мир сходит с ума: Ласицкене призывает сборную России не думать о политике на ОИ-2018

    Москва, 21 декабря. Двукратная чемпионка России по легкой атлетике Мария Ласицкене пожелала сборной России хорошо выступить на зимних Играх-2018. 

    Российская спортсменка напомнила, что легкоатлетам не разрешали выступать на Рио-2016 даже под нейтральным флагом.

    «Мы пропустили Рио-де-Жанейро без всяких доказательств и разъяснений, поэтому готовились ко всему, что может произойти в 2017 году... Мы — россияне, и должны гордо нести свой флаг, никто не имеет права это у нас отобрать. У них это и не получается», — подчеркнула 24-летняя Ласицкене. 

    Мир сходит с ума: Ласицкене призывает сборную России не думать о политике на ОИ-2018

    Спортсменка пожелала сборной России идти вперед и не думать о политике, передает RT.

    «К сожалению, мы живем в такое время, когда мир сходит с ума. Люди думают, что могут вершить наши судьбы, но спортсмены должны справиться», — уверена легкоатлетка. 

    Накануне Международный олимпийский комитет (МОК) огласил требования к форме россиян на ОИ-2018.

    Автор: Дана Балан
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    #спорт #рио-де-жанейро #олимпиада-2018 #ласицкене #легкая атлетика
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