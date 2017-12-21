Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Политика
В Белоруссии рассказали, почему Минск голосует против страновых резолюций
Политика
В Белоруссии рассказали, почему Минск голосует против страновых резолюций
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    В Белоруссии рассказали, почему Минск голосует против страновых резолюций

    7:09  21 Декабря 2017  /обновлено: 7:09  21 Декабря 2017
    37

    В Белоруссии рассказали, почему Минск голосует против страновых резолюций

    Минск, 21 декабря. Минск против любых страновых резолюций, в том числе резолюций ООН в отношении Крыма. Об этом рассказал замруководителя управления информации МИД Белоруссии Андрей Шупляк.

    Он отметил, что Белоруссия всегда голосовала против страновых резолюций. Он добавил, что Минск на своем опыте знает, «что такое попытки искусственной политизации, раздувания проблем, которых в реальности нет в обществе и государстве».

    Как пишет ТАСС, также он подчеркнул, что голосование против страновых резолюций не является доказательством «бесчувственности Белоруссии к озабоченности их инициаторов».

    Ранее URA.ru писало, что Кремль назвал «неправильной» резолюцию ООН по Крыму. 

    В Белоруссии рассказали, почему Минск голосует против страновых резолюций

    Автор: Алия Садыкова
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #белоруссия
    Комментарии:
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть