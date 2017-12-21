В Белоруссии рассказали, почему Минск голосует против страновых резолюций

Минск, 21 декабря. Минск против любых страновых резолюций, в том числе резолюций ООН в отношении Крыма. Об этом рассказал замруководителя управления информации МИД Белоруссии Андрей Шупляк.

Он отметил, что Белоруссия всегда голосовала против страновых резолюций. Он добавил, что Минск на своем опыте знает, «что такое попытки искусственной политизации, раздувания проблем, которых в реальности нет в обществе и государстве».

Как пишет ТАСС, также он подчеркнул, что голосование против страновых резолюций не является доказательством «бесчувственности Белоруссии к озабоченности их инициаторов».

Ранее URA.ru писало, что Кремль назвал «неправильной» резолюцию ООН по Крыму.