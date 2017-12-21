Москва возглавила топ-20 авторынков регионов России

Москва, 21 декабря. Столица возглавила рейтинг крупнейших рынков новых легковых автомобилей в городах России. Топ-20 российских городов по объему авторынка составило агентство «Автостат».

За 11 месяцев в Москве было продано почти 187,5 тыс. новых автомобилей, что на 4% больше, чем за 11 месяцев прошлого года. Аналогичный показатель Санкт-Петербурга вырос за год на 17%. За 11 месяцев текущего года жители Северной столицы купили 88,5 тыс. новых автомобилей. На третьей строчке рейтинга расположилась Казань. В столице Татарстана купили более 21,6 тыс. новых автомобилей, что на 13% больше, чем в прошлом году.

Напомним, ранее «Вечерняя Москва» со ссылкой на СМИ сообщила, что в 2018 году цены на автомобили могут вырасти на 17% из-за повышения утилизационного сбора.