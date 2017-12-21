Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Политика
В Белоруссии рассказали, почему Минск голосует против страновых резолюций
Экономика
Москва возглавила топ-20 авторынков регионов России
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Москва возглавила топ-20 авторынков регионов России

    7:00  21 Декабря 2017  /обновлено: 7:01  21 Декабря 2017
    35

    Москва возглавила топ-20 авторынков регионов России

    Москва, 21 декабря. Столица возглавила рейтинг крупнейших рынков новых легковых автомобилей в городах России. Топ-20 российских городов по объему авторынка составило агентство «Автостат».

    За 11 месяцев в Москве было продано почти 187,5 тыс. новых автомобилей, что на 4% больше, чем за 11 месяцев прошлого года. Аналогичный показатель Санкт-Петербурга вырос за год на 17%. За 11 месяцев текущего года жители Северной столицы купили 88,5 тыс. новых автомобилей. На третьей строчке рейтинга расположилась Казань. В столице Татарстана купили более 21,6 тыс. новых автомобилей, что на 13% больше, чем в прошлом году.

    Напомним, ранее «Вечерняя Москва» со ссылкой на СМИ сообщила, что в 2018 году цены на автомобили могут вырасти на 17% из-за повышения утилизационного сбора.

    Автор: Виталий Малясев
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #россия #москва #петербург #казань #авторынок
    Комментарии:
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть