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Общество
Продавцы в РФ рассказали о самых популярных подарках для детей «от Деда Мороза»
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    Продавцы в РФ рассказали о самых популярных подарках для детей «от Деда Мороза»

    7:00  21 Декабря 2017  /обновлено: 7:01  21 Декабря 2017
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    Продавцы в РФ рассказали о самых популярных подарках для детей «от Деда Мороза»

    Москва, 21 декабря. Россияне в предновогодний период стали больше тратить денег на детские игрушки.

    Как пишет газета «Известия», в уходящем году родители готовы потратить на подарки детям сумму, которая значительно превышает уровень 2016 года. Отмечается, что первую неделю декабря для детей чаще всего покупали пластиковые игрушки для лепки снежков и машинки с инерционным эффектом движения. Стоимость изделий около 325 рублей. При этом снежколепы выросли в цене за год на 14%, а инерционные машинки — на 33%.

    Из сладостей родители выбирали для детей стограммовые наборы конфет в праздничной упаковке.

    Как добавило издание, сравнительно с ноябрем к началу декабря количество покупок в категории до 500 рублей также подскочило на 10%.

    Продавцы в РФ рассказали о самых популярных подарках для детей «от Деда Мороза»

    Автор: Алия Садыкова
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    #новый год #подарок
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