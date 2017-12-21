Продавцы в РФ рассказали о самых популярных подарках для детей «от Деда Мороза»

Москва, 21 декабря. Россияне в предновогодний период стали больше тратить денег на детские игрушки.

Как пишет газета «Известия», в уходящем году родители готовы потратить на подарки детям сумму, которая значительно превышает уровень 2016 года. Отмечается, что первую неделю декабря для детей чаще всего покупали пластиковые игрушки для лепки снежков и машинки с инерционным эффектом движения. Стоимость изделий около 325 рублей. При этом снежколепы выросли в цене за год на 14%, а инерционные машинки — на 33%.

Из сладостей родители выбирали для детей стограммовые наборы конфет в праздничной упаковке.

Как добавило издание, сравнительно с ноябрем к началу декабря количество покупок в категории до 500 рублей также подскочило на 10%.