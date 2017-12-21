В гробу они видели ваши санкции: Кадыров под штангой посмеялся над США

Грозный, 21 декабря. Глава Чечни Рамзан Кадыров отреагировал на появление своей фамилии в санкционном списке Соединенных Штатов. На своей странице в социальной сети Instagram он выложил видео из тренажерного зала, где на фоне штанги заявил, что «еще не получал приказа ступить на американскую землю».

Он посмеялся над Вашингтоном и подчеркнул, что Чечня «не дает покоя одному государству», при этом назвал американцев «бедными».

«Пусть не беспокоятся, я пока не получал приказа ступить на землю США», — подчеркнул он.

Также Кадыров добавил, что «известные во всем мире великие американцы приезжают постоянно к нему в гости», а некоторые даже собираются поселиться в Чечне.

«И в гробу они видели ваши санкции», — заявил он, говоря про тех американцев, которые приезжают в гости в Чечню.

Напомним, в минувшую среду США расширили список россиян, находящихся под ограничениями по «Закону Магнитского». Кроме Кадырова, под действие санкционных мер попали еще четыре человека.