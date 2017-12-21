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Малые ракетные корабли «Овод» вооружат комплексами «Уран»
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    Малые ракетные корабли «Овод» вооружат комплексами «Уран»

    6:55  21 Декабря 2017  /обновлено: 6:55  21 Декабря 2017
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    Малые ракетные корабли «Овод» вооружат комплексами «Уран»

    Москва, 21 декабря. Три модернизированных малых ракетных корабля (МРК) «Овод», вооруженных комплексами «Уран», получит военно-морской флот России в 2018 году.

    Как сообщают «Известия», по сути это будут новые корабли, оснащенные современной двигательной установкой, а также комплексом высокоточного вооружения, который позволяет поражать не только морские, но и наземные цели.

    В ВМФ РФ уточнили, что военное ведомство реализует масштабную программу глубокой модернизации самых массовых отечественных МРК проекта 1234 «Овод». Обновление затрагивает практически все ключевые системы малых ракетных кораблей.

    Заменяется главный калибр «Оводов» - устанавливаются комплексы «Уран» с противокорабельными ракетами (ПКР) Х-35 вместо устаревших тяжелых П-120 «Малахит».

    В 2018 году моряки получат первые три обновленных корабля: два для Тихоокеанского флота и один — для Черноморского. В дальнейшем модернизацию пройдут все находящиеся в строю «Оводы».

    По оценкам экспертов, после модернизации значительно возрастет потенциал прибрежных сил ВМФ. Обновленные малых ракетных корабля превратятся в универсальные боевые единицы.

    Автор: Константин Терехов
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