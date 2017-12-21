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Политика
Британская разведка намерена сохранить ограниченные каналы связи с Россией
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    Британская разведка намерена сохранить ограниченные каналы связи с Россией

    6:49  21 Декабря 2017  /обновлено: 6:49  21 Декабря 2017
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    Британская разведка намерена сохранить ограниченные каналы связи с Россией

    Москва, 21 декабря. Британские разведслужбы выступают за сохранение «ограниченных каналов коммуникации» с Россией.

    Об этом говорится в докладе комитета парламента по разведке и безопасности.

    Отмечается, что три страницы документа посвящены анализу деятельности России. Также в докладе есть информация о Китае, КНДР, Иране.

    Как добавили в документе, сотрудничество с Москвой по вопросам разведки может представлять сложность. Поэтому, как подчеркнули в докладе, должны поддерживаться ограниченные каналы коммуникации.

    Как ранее писало URA.ru, глава ФСБ рассказал о противостоянии с западными спецслужбами. Директор ФСБ Александр Бортников рассказал, что иностранная разведка стремится проникнуть во все государственные сферы.

    Британская разведка намерена сохранить ограниченные каналы связи с Россией

    Автор: Алия Садыкова
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    #россия #великобритания #разведка
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