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Политика
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Политика
Американцы объяснили журналисту, почему Россия не будет воевать против НАТО
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    Американцы объяснили журналисту, почему Россия не будет воевать против НАТО

    6:40  21 Декабря 2017  /обновлено: 6:41  21 Декабря 2017
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    Американцы объяснили журналисту, почему Россия не будет воевать против НАТО

    Вашингтон, 21 декабря. Американский портал National Interest смоделировал «войну будущего» России против НАТО в контексте прошлых побед и нынешних принципов Москвы.

    При этом читатели отметили, что автор не знает истории РФ.

    Автор статьи заявил, что Россия столетиями выигрывала сражения из-за численного превосходства. По его словам, русская армия всегда использовала метод «давить катком войск, танков, артиллерии и ядерного оружия».

    Обозреватель Майкл Пек считает, что сегодня Россия решила изменить методику, и «война будущего» будет проходить принципиально иначе.

    Он перечислил 10 характеристик, которые описывают ведение современной войны русскими. По версии журналиста, это эшелонированная оборона с буферными странами, акцент на системах большой дальности. К ним он также отнес готовность к непрямому воздействию и ассиметричной войне, угрозу ядерного удара, молниеносные внезапные операции, а также скорость переброски войск.

    Американцы объяснили журналисту, почему Россия не будет воевать против НАТО

    Автор: Алия Садыкова
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