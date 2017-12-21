Американцы объяснили журналисту, почему Россия не будет воевать против НАТО

Вашингтон, 21 декабря. Американский портал National Interest смоделировал «войну будущего» России против НАТО в контексте прошлых побед и нынешних принципов Москвы.

При этом читатели отметили, что автор не знает истории РФ.

Автор статьи заявил, что Россия столетиями выигрывала сражения из-за численного превосходства. По его словам, русская армия всегда использовала метод «давить катком войск, танков, артиллерии и ядерного оружия».

Обозреватель Майкл Пек считает, что сегодня Россия решила изменить методику, и «война будущего» будет проходить принципиально иначе.

Он перечислил 10 характеристик, которые описывают ведение современной войны русскими. По версии журналиста, это эшелонированная оборона с буферными странами, акцент на системах большой дальности. К ним он также отнес готовность к непрямому воздействию и ассиметричной войне, угрозу ядерного удара, молниеносные внезапные операции, а также скорость переброски войск.