ВС РФ получат на вооружение дроны-металлоискатели

Москва, 21 декабря. Вооруженные силы России в скором времени получат на вооружение беспилотники-металлоискатели.

Как сообщают «Известия», в настоящее время дроны проходят испытания, при этом несколько экземпляров были переданы в инженерно-саперные подразделения для опытной эксплуатации.

В министерстве обороны уточнили, что высокочувствительные «летающие» металлоискатели представляют собой легкие беспилотные вертолеты, которые способны обнаруживать подземные схроны, кабели связи и взрывные устройства.

Что касается технических характеристик, то беспилотник может подниматься на высоту до километра и вести разведку даже при плохой видимости. На вертолете установлен двигатель внутреннего сгорания, работающий на обычном бензине.

«Бриз», а именно такое название получил аппарат, оснащен новейшей аппаратурой на основе высокочувствительных датчиков магнитного поля. Это позволяет ему находить даже разбросанные в траве гвозди.

Ожидается, что по завершению всех испытанных в самых что ни на есть боевых условиях и после необходимых доработок новые дроны-металлоискатели будут приняты на вооружение.

