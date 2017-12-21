Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Политика
В Белоруссии рассказали, почему Минск голосует против страновых резолюций
Россия
ВС РФ получат на вооружение дроны-металлоискатели
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    ВС РФ получат на вооружение дроны-металлоискатели

    6:38  21 Декабря 2017  /обновлено: 6:38  21 Декабря 2017
    32

    ВС РФ получат на вооружение дроны-металлоискатели

    Москва, 21 декабря. Вооруженные силы России в скором времени получат на вооружение беспилотники-металлоискатели.

    Как сообщают «Известия», в настоящее время дроны проходят испытания, при этом несколько экземпляров были переданы в инженерно-саперные подразделения для опытной эксплуатации.

    В министерстве обороны уточнили, что высокочувствительные «летающие» металлоискатели представляют собой легкие беспилотные вертолеты, которые способны обнаруживать подземные схроны, кабели связи и взрывные устройства. 

    Что касается технических характеристик, то беспилотник может подниматься на высоту до километра и вести разведку даже при плохой видимости. На вертолете установлен двигатель внутреннего сгорания, работающий на обычном бензине.

    «Бриз», а именно такое название получил аппарат, оснащен новейшей аппаратурой на основе высокочувствительных датчиков магнитного поля. Это позволяет ему находить даже разбросанные в траве гвозди.

    Ожидается, что по завершению всех испытанных в самых что ни на есть боевых условиях и после необходимых доработок новые дроны-металлоискатели будут приняты на вооружение.
     

    Автор: Константин Терехов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #мо рф #вооружение #вс рф #саперы рф
    Комментарии:
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть