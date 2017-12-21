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Политика
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Политика
Эксперт о голосовании в ООН по Крыму: Украинская повестка себя полностью исчерпала
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    Эксперт о голосовании в ООН по Крыму: Украинская повестка себя полностью исчерпала

    6:40  21 Декабря 2017  /обновлено: 6:40  21 Декабря 2017
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    Эксперт о голосовании в ООН по Крыму: Украинская повестка себя полностью исчерпала

    Киев, 21 декабря. Соотношение сторонников и противников позиции Украины по Крыму год от года меняется не в пользу Киева. Об этом сообщает «Политика Сегодня».

    Издание отмечает, что в 2014 году проект резолюции Украины по Крыму поддержали 100 стран членов ООН, против нее высказались 11 стран. Воздержались 58 членов организации, в том числе КНР и Индия. За новый украинский проект резолюции по ситуации с правами человека в Крыму 20 декабря проголосовали 73 страны. Воздержались — 76 государств. Против высказались 23 участника ООН, в том числе ранее сохранявшие нейтральную позицию Китай и Индия.

    Заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Никита Данюк в комментарии изданию отметил, что время работает против Киева.

    «Мы видим, что украинская повестка себя полностью исчерпала. Она неактуальна в первую очередь для коллективного Запада, который не рассматривает украинский проект, как инструмент давления на Россию», — отметил эксперт.

    Результаты голосования в ООН Киев использует «для внутреннего потребления», пытаясь компенсировать свои ошибки с помощью резолюции «которая не несет последствий для международного права», считает Данюк.

    Автор: Виталий Малясев
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    #россия #украина #оон #крым #голосование
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