Эксперт о голосовании в ООН по Крыму: Украинская повестка себя полностью исчерпала

Киев, 21 декабря. Соотношение сторонников и противников позиции Украины по Крыму год от года меняется не в пользу Киева. Об этом сообщает «Политика Сегодня».

Издание отмечает, что в 2014 году проект резолюции Украины по Крыму поддержали 100 стран членов ООН, против нее высказались 11 стран. Воздержались 58 членов организации, в том числе КНР и Индия. За новый украинский проект резолюции по ситуации с правами человека в Крыму 20 декабря проголосовали 73 страны. Воздержались — 76 государств. Против высказались 23 участника ООН, в том числе ранее сохранявшие нейтральную позицию Китай и Индия.

Заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Никита Данюк в комментарии изданию отметил, что время работает против Киева.

«Мы видим, что украинская повестка себя полностью исчерпала. Она неактуальна в первую очередь для коллективного Запада, который не рассматривает украинский проект, как инструмент давления на Россию», — отметил эксперт.

Результаты голосования в ООН Киев использует «для внутреннего потребления», пытаясь компенсировать свои ошибки с помощью резолюции «которая не несет последствий для международного права», считает Данюк.