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Политика
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Общество
Bosco попросит МОК не использовать свой логотип на ОИ-2018
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    Bosco попросит МОК не использовать свой логотип на ОИ-2018

    6:24  21 Декабря 2017  /обновлено: 6:25  21 Декабря 2017
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    Bosco попросит МОК не использовать свой логотип на ОИ-2018

    Москва, 21 декабря. Компания Bosco, являющаяся официальным экипировщиком МОК, попросит организацию не использовать свой бренд на Зимней олимпиаде 2018 года.

    Как сообщает ТАСС, причина такого решения – отстранение сборной команды России от Олимпийских игр в южнокорейском Пхенчхане. При этом  в Bosco не собираются разрывать отношения с Международным олимпийским комитетом.

    «В ближайшем будущем запрошу МОК дезактивировать наши права. Пусть у них останется одежда, но бренд Bosco попрошу не использовать», — заявил Reuters глава компании Михаил Куснирович. 

    По словам бизнесмена, каких-либо причин для полного расторжения договора с МОК нет, так как Bosco своей просьбой не использовать бренд не нарушает взятые на себя обязательства.

    «Мы как поставщики хотим воспользоваться своим правом не использовать те маркетинговые преимущества, которые дает нам использование нашей формы МОК. Готовы оказать всю техническую помощь для того, чтобы закрыть наш логотип», — пояснил Куснирович.

    Как напоминает телеканал «360», в начале декабря МОК приостановил членство ОКР, из-за чего сборная команда России не сможет принять участие в Играх в Пхенчхане под флагом своей страны.

    Автор: Константин Терехов
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    #мок #ои-2018 #bosco
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