Видео задержания на Украине «шпиона России» опубликовано в Сети

Киев, 21 декабря. В Сети появилось видео, на котором сотрудники СБУ ведут задержанного по подозрению в шпионаже в пользу России помощника премьер-министра Украины Владимира Гройсмана Станислава Ежова. Запись опубликована на ресурсе YouTube.

Напомним, заместителя руководителя протокола премьер-министра Украины Станислава Ежова подозревают в «Государственной измене» как « шпиона России». В СБУ считают, что Ежов собирал с помощью специального оборудования информацию о деятельности государственных служб Украины и передавал ее по электронным каналам связи «российским кураторам».

По сообщению агентства «Ридус», представитель правительства Украины в Верховной раде Вадим Денисенко сообщил, что Ежов сопровождал премьер-министра страны Владимира Гройсмана во всех поездках и на международных встречах. По словам Динесенко, чиновник в последнее время находился «под колпаком» спецслужб.