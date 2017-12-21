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Политика
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Украина
Видео задержания на Украине «шпиона России» опубликовано в Сети
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    Видео задержания на Украине «шпиона России» опубликовано в Сети

    6:09  21 Декабря 2017  /обновлено: 6:09  21 Декабря 2017
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    Видео задержания на Украине «шпиона России» опубликовано в Сети

    Киев, 21 декабря. В Сети появилось видео, на котором сотрудники СБУ ведут задержанного по подозрению в шпионаже в пользу России помощника премьер-министра Украины Владимира Гройсмана Станислава Ежова. Запись опубликована на ресурсе YouTube.

    Напомним, заместителя руководителя протокола премьер-министра Украины Станислава Ежова подозревают в «Государственной измене» как « шпиона России». В СБУ считают, что Ежов собирал с помощью специального оборудования информацию о деятельности государственных служб Украины и передавал ее по электронным каналам связи «российским кураторам».

    По сообщению агентства «Ридус», представитель правительства Украины в Верховной раде Вадим Денисенко сообщил, что Ежов сопровождал премьер-министра страны Владимира Гройсмана во всех поездках и на международных встречах. По словам Динесенко, чиновник в последнее время находился «под колпаком» спецслужб.

    Автор: Виталий Малясев
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