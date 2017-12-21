Донбасс: МЧС РФ направило в ДНР и ЛНР автоколонну с новогодними подарками

Ростовская область, 21 декабря. МЧС России направило в Донецкую и Луганскую народные республики автомобильную колонну с новогодними подарками.

Как сообщает ТАСС, 72-й по счету гуманитарный конвой для жителей Донбасса, организованный по линии спасательного ведомства, вышел из Донского, что в Ростовской области, в четыре часа утра по московскому времени.

Автоколонна следуют к российско-украинской границе, где на двух пунктах пропуска Донецк и Матвеев Курган будет проводиться таможенный досмотр, после чего машины продолжат движение в Донецк и Луганск.

В общей сложности, жителям ДНР и ЛНР доставят около 450 тонн гумпомощи — детские продуктовые наборы, медикаменты, медицинское имущество, учебная литература, а также новогодние подарки.