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Политика
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Донбасс: МЧС РФ направило в ДНР и ЛНР автоколонну с новогодними подарками
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    Донбасс: МЧС РФ направило в ДНР и ЛНР автоколонну с новогодними подарками

    5:58  21 Декабря 2017  /обновлено: 5:58  21 Декабря 2017
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    Донбасс: МЧС РФ направило в ДНР и ЛНР автоколонну с новогодними подарками

    Ростовская область, 21 декабря. МЧС России направило в Донецкую и Луганскую народные республики автомобильную колонну с новогодними подарками.

    Как сообщает ТАСС, 72-й по счету гуманитарный конвой для жителей Донбасса, организованный по линии спасательного ведомства, вышел из Донского, что в Ростовской области, в четыре часа утра по московскому времени.

    Автоколонна следуют к российско-украинской границе, где на двух пунктах пропуска Донецк и Матвеев Курган будет проводиться таможенный досмотр, после чего машины продолжат движение в Донецк и Луганск.

    В общей сложности, жителям ДНР и ЛНР доставят около 450 тонн гумпомощи — детские продуктовые наборы, медикаменты, медицинское имущество, учебная литература, а также новогодние подарки.

    Автор: Константин Терехов
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    #днр #донбасс #донецк #луганск #гумконвой #мчс рф
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