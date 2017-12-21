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Общество
Главная рождественская елка Рима засохла после установки
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    Главная рождественская елка Рима засохла после установки

    5:49  21 Декабря 2017  /обновлено: 5:49  21 Декабря 2017
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    Главная рождественская елка Рима засохла после установки

    Рим, 21 декабря. В столице Италии разгорается скандал вокруг главной рождественской елки, которая засохла через две недели после установки.

    Как сообщают «Известия», власти Рима получили упреки не только со стороны простых жителей и гостей вечного города, но и Итальянской ассоциация по защите прав потребителей Codacons.

    Общественники обвинили власти столицы Италии в злоупотреблении федеральными средствами и просят счетную палату проверить правомерность расходование средств налогоплательщиков.

    Активисты назвали происходящее «позорным зрелищем для граждан и туристов», а также потребовали убрать «облезлую» ель с площади. Однако, как сообщает местная пресса, власти Рима не собираются прислушиваться к призывам ассоциации.

    Автор: Констатин Терехов
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    #италия #рим #рождество #елка
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