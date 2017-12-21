Супруга задержанного на Украине «русского шпиона» назвала происходящее сюреализмом

Киев, 21 декабря. Супруга задержанного сотрудниками СБУ заместителя руководителя протокола премьер-министра Украины Станислава Ежова, которого СМИ успели окрестить «русским шпионом», назвала происходящее с ее мужем сюрреализмом.

«Могу сказать, что это какой-то бред и сюрреализм. Больше я бы не хотела ничего обсуждать», — цитирует Юлию Мирошникову РИА «Новый День».

Ранее пресс-служба СБУ сообщила, что Ежова подозревают в том, что он «по заданию российских кураторов» собирал информацию о деятельности государственных структур. Данные чиновник якобы собирал с помощью специального оборудования и передавал российской стороне по электронным каналам связи. В отношении Станислава Ежова возбуждено уголовное дело по статье «Государственная измена».