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Политика
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Украина
Супруга задержанного на Украине «русского шпиона» назвала происходящее сюреализмом
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    Супруга задержанного на Украине «русского шпиона» назвала происходящее сюреализмом

    5:47  21 Декабря 2017  /обновлено: 5:47  21 Декабря 2017
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    Супруга задержанного на Украине «русского шпиона» назвала происходящее сюреализмом

    Киев, 21 декабря. Супруга задержанного сотрудниками СБУ заместителя руководителя протокола премьер-министра Украины Станислава Ежова, которого СМИ успели окрестить «русским шпионом», назвала происходящее с ее мужем сюрреализмом.

    «Могу сказать, что это какой-то бред и сюрреализм. Больше я бы не хотела ничего обсуждать», — цитирует Юлию Мирошникову РИА «Новый День».

    Ранее пресс-служба СБУ сообщила, что Ежова подозревают в том, что он «по заданию российских кураторов» собирал информацию о деятельности государственных структур. Данные чиновник якобы собирал с помощью специального оборудования и передавал российской стороне по электронным каналам связи. В отношении Станислава Ежова возбуждено уголовное дело по статье «Государственная измена».

    Автор: Виталий Малясев
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    #украина #шпион #сбу #задержание #ежов
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