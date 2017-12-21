Ракетный щит, танки, боеприпасы: озвучены планы Киева по перевооружению ВСУ на 2018 год
Киев, 21 декабря. О планах перевооружения ВСУ в 2018-м году рассказал на пресс-конференции директор Центра исследований армии, конверсии и разоружения Валентин Бадрак.
По словам украинского эксперта, порядка 16 млрд гривен, или пятая часть «военного» бюджета государства в наступающем году должны быть направлены на перевооружение ВСУ.
«Первым приоритетом остается создание ассиметричных возможностей, создание ракетного щита, который будет способствовать тому, чтобы вооруженные силы превратились в настоящий инструмент сдерживания», — заявил Бадрак.
По его мнению, ракеты — это именно тот вид оружия, которое Украина может сделать совершенно самостоятельно, без привлечения внешних партнеров. «Это очень важный момент», — заключил директор центра.
Второй озвученные Бадраком приоритет — создание единой системы управления войсками и дальнейшее переоснащение на новые средства связи. «В случае реализации этого замысла фактически на 40% потенциал вооруженных сил вырастет», — считает эксперт.
«Третий приоритет — запуск серийного производства танка «Оплот». Это важный психологический фактор, который создал в обществе и экспертных кругах мысль, что государство не способно обеспечить запуск серийных производств высокотехнологических вооружений для вооруженных сил», — продолжил озвучивать планы Валентин Бадрак.
Кроме того, как считает директор Центра исследований армии, четвертым приоритетом должна стать наладка производства боеприпасов, в первую очередь больших калибров для артиллерии и танков.
«Пятый приоритет — увеличение выпуска и поставки ПТРК, беспилотных авиационных комплексов и модернизированных вертолетов», — цитирует Валентина Бадрака «ПолитНавигатор».