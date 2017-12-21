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Украина
Ракетный щит, танки, боеприпасы: озвучены планы Киева по перевооружению ВСУ на 2018 год
Украина
Ракетный щит, танки, боеприпасы: озвучены планы Киева по перевооружению ВСУ на 2018 год
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    Ракетный щит, танки, боеприпасы: озвучены планы Киева по перевооружению ВСУ на 2018 год

    5:37  21 Декабря 2017  /обновлено: 5:37  21 Декабря 2017
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    Ракетный щит, танки, боеприпасы: озвучены планы Киева по перевооружению ВСУ на 2018 год

    Киев, 21 декабря. О планах перевооружения ВСУ в 2018-м году рассказал на пресс-конференции директор Центра исследований армии, конверсии и разоружения Валентин Бадрак.

    По словам украинского эксперта, порядка 16 млрд гривен, или пятая часть «военного» бюджета государства в наступающем году должны быть направлены на перевооружение ВСУ.

    «Первым приоритетом остается создание ассиметричных возможностей, создание ракетного щита, который будет способствовать тому, чтобы вооруженные силы превратились в настоящий инструмент сдерживания», — заявил Бадрак.

    По его мнению, ракеты — это именно тот вид оружия, которое Украина может сделать совершенно самостоятельно, без привлечения внешних партнеров. «Это очень важный момент», — заключил директор центра.

    Второй озвученные Бадраком приоритет — создание единой системы управления войсками и дальнейшее переоснащение на новые средства связи. «В случае реализации этого замысла фактически на 40% потенциал вооруженных сил вырастет», — считает эксперт.

    «Третий приоритет — запуск серийного производства танка «Оплот». Это важный психологический фактор, который создал в обществе и экспертных кругах мысль, что государство не способно обеспечить запуск серийных производств высокотехнологических вооружений для вооруженных сил», — продолжил озвучивать планы Валентин Бадрак.

    Кроме того, как считает директор Центра исследований армии, четвертым приоритетом должна стать наладка производства боеприпасов, в первую очередь больших калибров для артиллерии и танков.

    «Пятый приоритет — увеличение выпуска и поставки  ПТРК, беспилотных авиационных комплексов и модернизированных вертолетов», — цитирует Валентина Бадрака «ПолитНавигатор».

    Автор: Константин Терехов
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