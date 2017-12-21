В США оценили шансы России в войне будущего

Вашингтон, 21 декабря. Российская армия делает ставку на высокие технологии и тактические приемы и имеет козырь в виде ядерного арсенала. Об этом со ссылкой на исследование американского аналитического центра Rand сообщает National Interest.

Эксперты отмечают, что армия России делает ставку на высокие технологии и тактику, также как армии США и Германии. При этом специалисты не нашли свидетельств тому, что Россия стремится к полномасштабному вооруженному конфликту. В своей работе они исходили из того, что перед Вооруженными Силами РФ главной задачей стоит защита территории страны, ее промышленных пунктов и крупных городов.

В исследовании американских исследователей говорится, что реформы позволили России сократить численность армии, сохранив ее боеспособность. Это дает возможность оперативно перебрасывать соединения на нужное направление по железной дороге.

Исследователи отметили, что у России есть зарекомендовавшие себя в вооруженных конфликтах подразделения, такие как воздушно-десантные Войска. К слабым сторонам российской армии специалисты отнесли укомплектованность некоторых частей срочниками и наличие устаревшего вооружения.

Эксперты смоделировали развитие возможного вооруженного конфликта России с равным по силе противником. По мнению специалистов, российская армия будет стремиться избежать решающего сражения, используя ракетное вооружение большой дальности. В ведении боевых действий будут сочетаться традиционные и нетрадиционные методы ведения войны.

Ядерный арсенал эксперты назвали главной «страховкой» России. По мнению специалистов, в ответ на нападение Россия может применять ядерное оружие или угрожать противнику его применением.