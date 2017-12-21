Сирия: новый раунд переговоров стартует в Астане

Астана, 21 декабря. В столице Казахстана в четверг стартуют восьмые с начала года переговоры по Сирии.

Как сообщает ТАСС, международная встреча по урегулированию в Сирийской Арабской Республике начнется 21 декабря с консультаций государств-гарантов России, Турции и Ирана. Также состоятся встречи между экспертами делегаций в двустороннем и трехстороннем форматах

Делегацию нашей страны возглавляет специальный представитель президента РФ по урегулированию в Сирии Александр Лаврентьев, Турции – заместитель министра иностранных дел Седат Онал, Ирана – заместитель главы МИД Хосейн Ансари.

Во второй день восьмого раунда переговоров по Сирии пройдет пленарное заседание. В переговорах примут участие наблюдатели из ООН, США и Иордании. Сирия будет представлена официальной правительственной делегацией, а также оппозицией.

Как сообщает РИА Новости, внимание участников переговоров будет в основном сосредоточено на проведении конгресса национального диалога в Сочи, а также на обсуждении зоны деэскалации в провинции Идлиб.