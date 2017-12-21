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Сирия: новый раунд переговоров стартует в Астане
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    Сирия: новый раунд переговоров стартует в Астане

    5:17  21 Декабря 2017  /обновлено: 5:17  21 Декабря 2017
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    Сирия: новый раунд переговоров стартует в Астане

    Астана, 21 декабря. В столице Казахстана в четверг стартуют восьмые с начала года переговоры по Сирии.

    Как сообщает ТАСС, международная встреча по урегулированию в Сирийской Арабской Республике начнется 21 декабря с консультаций государств-гарантов России, Турции и Ирана. Также состоятся встречи между экспертами делегаций в двустороннем и трехстороннем форматах

    Делегацию нашей страны возглавляет специальный представитель президента РФ по урегулированию в Сирии Александр Лаврентьев, Турции – заместитель министра иностранных дел Седат Онал, Ирана – заместитель главы МИД Хосейн Ансари.

    Во второй день восьмого раунда переговоров по Сирии пройдет пленарное заседание. В переговорах примут участие наблюдатели из ООН, США и Иордании. Сирия будет представлена официальной правительственной делегацией, а также оппозицией.

    Сирия: новый раунд переговоров стартует в Астане

    Как сообщает РИА Новости, внимание участников переговоров будет в основном сосредоточено на проведении конгресса национального диалога в Сочи, а также на обсуждении зоны деэскалации в провинции Идлиб.

    Автор: Константин Терехов
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    #сирия #переговоры по сирии #астана
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