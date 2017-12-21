Госдеп США выдал коммерческую лицензию на поставки летального оружия Украине

Вашингтон, 21 декабря. Госдепартамент США подтвердил выдачу коммерческой лицензии на поставку произведенного в Соединенных Штатах летального оружия.

«Госдепартамент выдал лицензию на коммерческий экспорт на Украину ограниченного количества стрелкового оружия и легкого вооружения американских производителей», — цитирует представителя Госдепа США ТАСС.

Дипломат подчеркнул, что правительство США регулярно «на индивидуальной основе» рассматривает заявки на лицензии на экспорт вооружений и данный случай «ничем не отличается».

Ранее глава комитета Госдумы РФ по обороне Владимир Шаманов предупреждал, что поставки оружия Украине «взорвут ситуацию», сообщает телеканал «360». Парламентарий отметил, что решение о поставках оружия на Украину «будет самым безответственным шагом» США.