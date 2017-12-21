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Клинцевич назвал внесение Кадырова в «список Магнитского» идиотизмом и русофобией
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    Клинцевич назвал внесение Кадырова в «список Магнитского» идиотизмом и русофобией

    4:24  21 Декабря 2017  /обновлено: 4:25  21 Декабря 2017
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    Клинцевич назвал внесение Кадырова в «список Магнитского» идиотизмом и русофобией

    Москва, 21 декабря. Первый зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич назвал весенние в санкционный «список Магнитского» главы Чечни Рамзана Кадырова русофобией и откровенным идиотизмом. Свое мнение сенатор выразил в социальной сети Facebook.

    «Внесение Рамзана Кадырова в американский санкционный список  — это не только русофобия. Это  — откровенный идиотизм», — написал Клинцевич.

    Сенатор отметил, что Чечня стала «островком стабильности в мусульманском мире» и «серьезнейшей преградой на пути распространения международного терроризма». Клинцевич подчеркнул, что Рамзан Кадыров «делает то, что и должен делать» в рамках закона.

    Напомним, ранее «Ридус» сообщил, что Рамзан Кадыров ответил шуткой на включение в «список Магнитского».

    Автор: Виталий Малясев
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    #россия #сша #кадыров #клинцевич
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