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Весь мир
США рассчитывают на развитие отношений с Россией, несмотря на расширение «списка Магнитского»
Весь мир
США рассчитывают на развитие отношений с Россией, несмотря на расширение «списка Магнитского»
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    США рассчитывают на развитие отношений с Россией, несмотря на расширение «списка Магнитского»

    4:07  21 Декабря 2017  /обновлено: 4:07  21 Декабря 2017
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    США рассчитывают на развитие отношений с Россией, несмотря на расширение «списка Магнитского»

    Вашингтон, 21 декабря. США планируют развивать стабильные и продуктивные отношения с Россией, несмотря на расширение «списка Магнитского». Об этом заявил высокопоставленный представитель Госдепартамента США.

    «У нас есть стратегические общие интересы в разных частях света, мы хотим преследовать эти интересы, и мы по-прежнему верим, что если Россия будет более серьезно воспринимать благосостояние и права человека в своей стране, это сделает еще более эффективным глобальным партнером», — цитирует представителя американского внешнеполитического ведомства РИА Новости.

    Дипломат отметил, что США остаются привержены «стабильным и продуктивным отношениям с Россией». По словам представителя Госдепа, Белый дом надеется, что правительство России изучит обстоятельства смерти юриста инвестиционного фонда Hermitage Capital Management Сергея Магнитскогого и «посмотрит более подробно на нарушения прав человека в своей стране».  

    Напомним, в среду США внесли в санкционный «список Магнитского» еще пять российских граждан. Санкции введены в отношении главы Чечни Рамзана Кадырова, а также Аюба Катаева, Юлии Майоровой, Андрея Павлова и Алексея Шешени.

    Автор: Виталий Малясев
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    #россия #сша #список магнитского
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