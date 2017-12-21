США рассчитывают на развитие отношений с Россией, несмотря на расширение «списка Магнитского»

Вашингтон, 21 декабря. США планируют развивать стабильные и продуктивные отношения с Россией, несмотря на расширение «списка Магнитского». Об этом заявил высокопоставленный представитель Госдепартамента США.

«У нас есть стратегические общие интересы в разных частях света, мы хотим преследовать эти интересы, и мы по-прежнему верим, что если Россия будет более серьезно воспринимать благосостояние и права человека в своей стране, это сделает еще более эффективным глобальным партнером», — цитирует представителя американского внешнеполитического ведомства РИА Новости.

Дипломат отметил, что США остаются привержены «стабильным и продуктивным отношениям с Россией». По словам представителя Госдепа, Белый дом надеется, что правительство России изучит обстоятельства смерти юриста инвестиционного фонда Hermitage Capital Management Сергея Магнитскогого и «посмотрит более подробно на нарушения прав человека в своей стране».

Напомним, в среду США внесли в санкционный «список Магнитского» еще пять российских граждан. Санкции введены в отношении главы Чечни Рамзана Кадырова, а также Аюба Катаева, Юлии Майоровой, Андрея Павлова и Алексея Шешени.