ГД рассмотрит вопрос о ратификации договора о создании в Тартусе военно-морской базы

Москва, 21 декабря. Госдума рассмотрит вопрос о ратификации соглашения между РФ и Сирийской Арабской Республикой (САР) о создании в Тартусе полноценной военно-морской базы ВМФ. Об этом сообщает «Парламентская газета».

В настоящее время в районе порта Тартуса располагается пункт материально-технического обеспечения (ПМТО) ВМФ России. По условиям подписанного 18 декабря договора, Россия получит ПМТО в безвозмездное пользование, при этом пункт получит «полный иммунитет от гражданской и административной юрисдикции Сирии». Всего в порту Тартуса одновременно смогут находиться до 11 российских военных кораблей.

Договор заключен на 49 лет и будет автоматически продлен на 25 лет, если ни одна из сторон не пожелает его расторгнуть. Госдума может ратифицировать соглашение уже сегодня.