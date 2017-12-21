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ГД рассмотрит вопрос о ратификации договора о создании в Тартусе военно-морской базы
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    ГД рассмотрит вопрос о ратификации договора о создании в Тартусе военно-морской базы

    3:41  21 Декабря 2017  /обновлено: 3:41  21 Декабря 2017
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    ГД рассмотрит вопрос о ратификации договора о создании в Тартусе военно-морской базы

    Москва, 21 декабря. Госдума рассмотрит вопрос о ратификации соглашения между РФ и Сирийской Арабской Республикой (САР) о создании в Тартусе полноценной военно-морской базы ВМФ. Об этом сообщает «Парламентская газета».

    В настоящее время в районе порта Тартуса располагается пункт материально-технического обеспечения (ПМТО) ВМФ России. По условиям подписанного 18 декабря договора, Россия получит ПМТО  в безвозмездное пользование, при этом пункт получит «полный иммунитет от гражданской и административной юрисдикции Сирии». Всего в порту Тартуса одновременно смогут находиться до 11 российских военных кораблей.

    Договор заключен на 49 лет и будет автоматически продлен на 25 лет, если ни одна из сторон не пожелает его расторгнуть. Госдума может ратифицировать соглашение уже сегодня.

    Автор: Виталий Малясев
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    #россия #сирия #вмф рф #тартус #база
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