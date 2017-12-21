США пока не решили поставлять оружие Украине, но не исключили такой возможности

Вашингтон, 21 декабря. Госдеп США лицензировал продажу летального оружия Украине, но правительство страны не снабжает украинскую сторону напрямую. Об этом заявил высокопоставленный представитель Госдепартамента США.

«Правительство США не продавало напрямую летальное оружие Украине, мы также не исключили такой возможности», — цитирует слова представителя Госдепа РИА Новости.

По словам представителя Госдепа США, ведомство лицензировало производителям «ограниченного числа мелкокалиберного и легкого оружия» коммерческий экспорт вооружения Украине.

Напомним, ранее заместитель постпреда России при ООН Петр Ильичев на заседании Совбеза организации заявил, что поставки оружия США Украине подтолкнут руководство страны на «новые военные авантюры». Ильичев подчеркнул, что конфликт в Донбассе невозможно решить силой.