Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Весь мир
США рассчитывают на развитие отношений с Россией, несмотря на расширение «списка Магнитского»
Весь мир
США пока не решили поставлять оружие Украине, но не исключили такой возможности
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    США пока не решили поставлять оружие Украине, но не исключили такой возможности

    3:28  21 Декабря 2017  /обновлено: 3:28  21 Декабря 2017
    78

    США пока не решили поставлять оружие Украине, но не исключили такой возможности

    Вашингтон, 21 декабря. Госдеп США лицензировал продажу летального оружия Украине, но правительство страны не снабжает украинскую сторону напрямую. Об этом заявил высокопоставленный представитель Госдепартамента США.

    «Правительство США не продавало напрямую летальное оружие Украине, мы также не исключили такой возможности», — цитирует слова представителя Госдепа РИА Новости.

    По словам представителя Госдепа США, ведомство лицензировало производителям «ограниченного числа мелкокалиберного и легкого оружия» коммерческий экспорт вооружения Украине.

    Напомним, ранее заместитель постпреда России при ООН Петр Ильичев на заседании Совбеза организации заявил, что поставки оружия США Украине подтолкнут руководство страны на «новые военные авантюры». Ильичев подчеркнул, что конфликт в Донбассе невозможно решить силой.

    Автор: Виталий Малясев
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #сша #украина #оружие
    Комментарии:
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть