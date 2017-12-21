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Украина
Гройсман поблагодарил СБУ за задержание своего «переводчика-шпиона»
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    Гройсман поблагодарил СБУ за задержание своего «переводчика-шпиона»

    3:03  21 Декабря 2017  /обновлено: 3:03  21 Декабря 2017
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    Гройсман поблагодарил СБУ за задержание своего «переводчика-шпиона»

    Киев, 21 декабря. Глава украинского правительства Владимир Гройсман  поблагодарил СБУ за задержание чиновника секретариата Кабинета министров Украины (КМУ), которого СМИ назвали его переводчиком. Благодарность украинский премьер-министр выразил на своей страничке в социальной сети Facebook.

    «Совместно со службой безопасности Украины обнаружили в Секретариате КМУ чиновника, работавшего в интересах враждебного государства. Сегодня он задержан. Спасибо работникам СБУ за профессионализм и бдительность», — написал Гройсман.

    Ранее агентство Ura.ru сообщило, что сотрудники Службы безопасности Украины задержали чиновника секретариата КМУ. Задержанного подозревают в действиях в интересах России. По мнению сотрудников СБУ, во время длительной зарубежной командировки чиновник был завербован российскими спецслужбами.

    Автор: Виталий Малясев
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    #украина #шпион #сбу #гройсман
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