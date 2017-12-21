Гройсман поблагодарил СБУ за задержание своего «переводчика-шпиона»

Киев, 21 декабря. Глава украинского правительства Владимир Гройсман поблагодарил СБУ за задержание чиновника секретариата Кабинета министров Украины (КМУ), которого СМИ назвали его переводчиком. Благодарность украинский премьер-министр выразил на своей страничке в социальной сети Facebook.

«Совместно со службой безопасности Украины обнаружили в Секретариате КМУ чиновника, работавшего в интересах враждебного государства. Сегодня он задержан. Спасибо работникам СБУ за профессионализм и бдительность», — написал Гройсман.

Ранее агентство Ura.ru сообщило, что сотрудники Службы безопасности Украины задержали чиновника секретариата КМУ. Задержанного подозревают в действиях в интересах России. По мнению сотрудников СБУ, во время длительной зарубежной командировки чиновник был завербован российскими спецслужбами.