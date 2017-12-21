Клинцевич: Идея Порошенко о введении в состав СЦКК Германии и Франция – профанация

Москва, 21 декабря. Предложение украинского президента Петра Порошенко о введении в состав Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня в Донбассе (СЦКК) представителей Германии и Франции является «профанацией», заявил первый зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

Ранее Порошенко заявил, что опасность эскалации конфликта на юго-востоке Украины в последние дни увеличилась, поэтому он намерен усилить группировку силовиков в Донбассе, а также предложить представителям Германии и Франции войти в состав СЦКК.

«Предложение президента Украины Петра Порошенко ввести в состав СЦКК в Донбассе представителей Германии и Франции – это чистейшей воды профанация. Он просто пытается выиграть время, необходимое для усиления украинской группировки в этом регионе», – приводит РИА Новости слова Клинцевича.

Сенатор отметил, что СЦКК уже не в силах остановить насилие в Донбассе, а возвращение мира в этот регион возможно лишь при наличии жесткой совместной позиции ведущих стран мира.