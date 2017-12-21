Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Весь мир
США рассчитывают на развитие отношений с Россией, несмотря на расширение «списка Магнитского»
Политика
Клинцевич: Идея Порошенко о введении в состав СЦКК Германии и Франция – профанация
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Клинцевич: Идея Порошенко о введении в состав СЦКК Германии и Франция – профанация

    2:59  21 Декабря 2017  /обновлено: 2:59  21 Декабря 2017
    178

    Клинцевич: Идея Порошенко о введении в состав СЦКК Германии и Франция – профанация

    Москва, 21 декабря. Предложение украинского президента Петра Порошенко о введении в состав Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня в Донбассе (СЦКК) представителей Германии и Франции является «профанацией», заявил первый зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

    Ранее Порошенко заявил, что опасность эскалации конфликта на юго-востоке Украины в последние дни увеличилась, поэтому он намерен усилить группировку силовиков в Донбассе, а также предложить представителям Германии и Франции войти в состав СЦКК.

    «Предложение президента Украины Петра Порошенко ввести в состав СЦКК в Донбассе представителей Германии и Франции – это чистейшей воды профанация. Он просто пытается выиграть время, необходимое для усиления украинской группировки в этом регионе», – приводит РИА Новости слова Клинцевича.

    Сенатор отметил, что СЦКК уже не в силах остановить насилие в Донбассе, а возвращение мира в этот регион возможно лишь при наличии жесткой совместной позиции ведущих стран мира.

     

    Автор: Антон Зарубин
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #донбасс #украина #сцкк #франция #клинцевич #германия
    Комментарии:
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть