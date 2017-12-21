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США рассчитывают на развитие отношений с Россией, несмотря на расширение «списка Магнитского»
Политика
В СФ пригрозили Франции ответными мерами в случае отзыва лицензии у RT France
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    В СФ пригрозили Франции ответными мерами в случае отзыва лицензии у RT France

    2:44  21 Декабря 2017  /обновлено: 2:44  21 Декабря 2017
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    В СФ пригрозили Франции ответными мерами в случае отзыва лицензии у RT France

    Москва, 21 декабря. В случае отзыва лицензии у RT France, Россия введет ответные меры в отношении французских СМИ. Об этом первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров сообщил РИА Новости.

     «Если лицензия будет отозвана, однозначно французские СМИ в России получат «ответку» - такие же меры, что были введены в отношении американских СМИ», — заявил Джабаров.

    Сенатор напомнил слова президента России Владимира Путина о том, что Европа «однозначно получит ответные шаги», если поддержит политику США по давлению на RT.

    Джабаров заявил, что опубликованное в газете Le Monde открытое письмо французских общественных деятелей с призывом к главе Высшего совета по аудиовизуальным средствам Франции (CSA) Оливье Шрамеку отозвать лицензию у RT France появилось не случайно. По мнению сенатора, это попытка прощупать общественное мнение во Франции или «чей-то заказ». Сенатор отметил, что надеется на негативное решение по обращению общественников.

    «Но мне хотелось бы думать, что власти Франции не пойдут на отзыв лицензии у RT, им не нужен новый виток обострения отношений с Россией. Они и так страдают от продуктового эмбарго», — отметил Сенатор.

    Автор: Виталий Малясев
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    #россия #франция #rt france
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