В СФ пригрозили Франции ответными мерами в случае отзыва лицензии у RT France

Москва, 21 декабря. В случае отзыва лицензии у RT France, Россия введет ответные меры в отношении французских СМИ. Об этом первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров сообщил РИА Новости.

«Если лицензия будет отозвана, однозначно французские СМИ в России получат «ответку» - такие же меры, что были введены в отношении американских СМИ», — заявил Джабаров.

Сенатор напомнил слова президента России Владимира Путина о том, что Европа «однозначно получит ответные шаги», если поддержит политику США по давлению на RT.

Джабаров заявил, что опубликованное в газете Le Monde открытое письмо французских общественных деятелей с призывом к главе Высшего совета по аудиовизуальным средствам Франции (CSA) Оливье Шрамеку отозвать лицензию у RT France появилось не случайно. По мнению сенатора, это попытка прощупать общественное мнение во Франции или «чей-то заказ». Сенатор отметил, что надеется на негативное решение по обращению общественников.