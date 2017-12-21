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Политика
Решение Генассамблеи ООН по Крыму скоро потеряет актуальность – политолог
Политика
Решение Генассамблеи ООН по Крыму скоро потеряет актуальность – политолог
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    Решение Генассамблеи ООН по Крыму скоро потеряет актуальность – политолог

    2:27  21 Декабря 2017  /обновлено: 2:27  21 Декабря 2017
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    Решение Генассамблеи ООН по Крыму скоро потеряет актуальность – политолог

    Москва, 21 декабря. Решение Генеральной ассамблеи ООН по подготовленной Украиной резолюции ООН относительно Крыма скоро перестанет быть актуальным, считает политолог Александр Асафов.

    19 декабря Генеральная ассамблея ООН проголосовала за принятие резолюции Украины по Крыму, которая, в частности, называет Россию «оккупирующей страной».

    Асафов отметил, что голосование по данному вопросу проходит регулярно. При этом поддержка позиции Украины с каждым годом все слабеет.

    «Можно обратить внимание на то, как меняется список и состав голосующих. Все больше и больше стран воздерживаются от голосования. В 2015 году было 100 стран, сейчас – 70», – приводит слова эксперта РЕН ТВ.

    Асафов подчеркнул, что позиция Киева по крымскому вопросу продолжает слабеть, а в скором мнении украинские призывы осудить Россию и вовсе потеряют актуальность.

     

     

    Автор: Антон Зарубин
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