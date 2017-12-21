Болгария заморозила сделку с Россией на ремонт МиГ-29 из-за жалоб украинской компании

София, 21 декабря. Из-за жалобы украинской компании «Укроборонпром» Болгария приостановила сделку с Россией по капитальному ремонту 15 самолетов МиГ-29. Об этом сообщил журналистам болгарский министр обороны Красимир Каракачанов.

Глава оборонного ведомства заявил, что украинская компания обратилась в Комиссию по конкуренции и обжаловала процедуру, по которой Минобороны Болгарии собиралось подписать контракт с российской компанией РСК «МиГ». Согласно правилам работы Комиссии, после поступления жалобы процедура заключения соглашения приостанавливается.

«Укроборонпром» обратился в надзорные органы после того, как Болгария достигла соглашение с РСК «МиГ» о заключении четырехлетнего контракта на капитальный ремонт 15 самолетов. Каракачанов подчеркнул, что украинская компания не имеет ни лицензии, ни возможности для проведения необходимых работ. Обращение «Укроборонпрома» в Комиссию по конкуренции он назвал «попыткой саботировать решение министерства напрямую вести переговоры с РСК «МиГ».