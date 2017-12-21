Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Политика
Решение Генассамблеи ООН по Крыму скоро потеряет актуальность – политолог
Весь мир
Болгария заморозила сделку с Россией на ремонт МиГ-29 из-за жалоб украинской компании
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Болгария заморозила сделку с Россией на ремонт МиГ-29 из-за жалоб украинской компании

    2:23  21 Декабря 2017  /обновлено: 2:23  21 Декабря 2017
    46

    Болгария заморозила сделку с Россией на ремонт МиГ-29 из-за жалоб украинской компании

    София, 21 декабря. Из-за жалобы украинской компании «Укроборонпром» Болгария приостановила сделку с Россией по капитальному ремонту 15 самолетов МиГ-29. Об этом сообщил журналистам болгарский министр обороны Красимир Каракачанов.

    Глава оборонного ведомства заявил, что украинская компания обратилась в Комиссию по конкуренции и обжаловала процедуру, по которой Минобороны Болгарии собиралось подписать контракт с российской компанией РСК «МиГ». Согласно правилам работы Комиссии, после поступления жалобы процедура заключения соглашения приостанавливается.

    «Укроборонпром» обратился в надзорные органы после того, как Болгария достигла соглашение с РСК «МиГ» о заключении четырехлетнего контракта на капитальный ремонт 15 самолетов. Каракачанов подчеркнул, что украинская компания не имеет ни лицензии, ни возможности для проведения необходимых работ. Обращение «Укроборонпрома» в Комиссию по конкуренции он назвал «попыткой саботировать решение министерства напрямую вести переговоры с РСК «МиГ».

    Автор: Виталий Малясев
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #россия #украина #болгария #миг-29 #контракт
    Комментарии:
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть