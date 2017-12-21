Донбасс: артиллерия ВСУ обстреляла Ясиноватую, погиб мирный житель

Донецк, 21 декабря. Части ВСУ обстреляли из артиллерии Ясиноватую. Оперативное командование ДНР сообщает об одном погибшем, а также раненых.

«Украинская сторона с 21.30 по 22.15 обстреляла из крупнокалиберной артиллерии центр Ясиноватой. В результате применения украинской артиллерии один гражданский мужчина погиб, есть раненные. В частном секторе имеются разрушения. На улице Заводская - прямое попадание в дом», – рассказал представитель оперативного командования ДНР.

По центру города были выпущены восемь снарядов калибра 122 миллиметра. В результате обстрела были повреждены пять жилых домов, теплотрасса и газопровод. Также сообщается об одном погибшем мирном жителе, а также еще одном – пострадавшем.

Напомним, что власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против народных республик Донбасса – ДНР и ЛНР, которые объявили о своей независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года.