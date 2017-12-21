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Политика
Решение Генассамблеи ООН по Крыму скоро потеряет актуальность – политолог
Политика
Высказывания Украины в СБ ООН о России противоречат здравому смыслу – зампостпреда РФ
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    Высказывания Украины в СБ ООН о России противоречат здравому смыслу – зампостпреда РФ

    1:44  21 Декабря 2017  /обновлено: 1:44  21 Декабря 2017
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    Высказывания Украины в СБ ООН о России противоречат здравому смыслу – зампостпреда РФ

    Нью-Йорк, 21 декабря. Заявления замглавы МИД Украины Сергея Кислицы в Совбезе ООН относительно «агрессивной политики» России противоречат здравому смыслу, заявил первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Петр Ильичев.

    В своем выступлении в СБ ООН Кислица раскритиковал методы работы Совбеза, обвинив структуру в бездействии на фоне «российской агрессии». Затем украинский дипломат перешел к обвинениям в адрес России, заявив, что та не уважает Устав ООН, а также нормы международного права.

    В ответ заместитель российского постпреда в ООН напомнил, что украинская сторона сознательно забывает упомянуть о первопричинах гражданского конфликта на юго-востоке Украины.

    «Меньше всего хотелось бы вступать в эту бессмысленную полемику, но очередная партия голословных и противоречащих здравому смыслу заявлений вынуждает нас воспользоваться ответным словом», – заявил Ильичев.

    Он напомнил, что конфликт на Украине был вызван иностранным вмешательством во внутригосударственные процессы, а также государственным переворотом в  феврале 2014 года.

    «О каком соблюдении прав может говорить представитель страны, руководство которой пришло к власти в результате государственного переворота в Киеве в феврале 2014 года?», – отметил Ильичев.

    Напомним, что ранее Генеральная ассамблея ООН приняла украинскую резолюцию по Крыму, которая называет Россию «оккупирующей державой». Как заявил глава Республики Крым Сергей Аксенов, этот документ лишь транслирует пропагандистские мифы нынешнего украинского руководства, пишет издание «Дни.ру».

     

    Автор: Антон Зарубин
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