Киев намерен показывать больше роликов об Украине в иностранных СМИ

Киев, 21 декабря. Власти Украины намерены увеличить количество роликов об Украине в иностранных СМИ. Об этом сообщает министр информационной политики Украины Юрий Стець.

«Сейчас ролики об Украине крутятся на телеканале CNN... На следующий год мы планируем увеличить количество и в интернет-ресурсах, и в информационных медиа, и в соцмедиа, и в том числе на мировых телеканалах, таких как CNN», — приводит слова Стеця RT.

Ранее Министерство информационной политики Украины объявило, что запустило тридцатисекундный ролик об Украине на телеканале CNN. Кроме того, три 45-секундных ролика были представлены для трансляции на украинских каналах.

Напомним, что ранее член Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания Сергей Костинский сообщали о планах Киева усилить вещание украинских телеканалов на территории Крыма.