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Политика
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Украина
Киев намерен показывать больше роликов об Украине в иностранных СМИ
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    Киев намерен показывать больше роликов об Украине в иностранных СМИ

    1:24  21 Декабря 2017  /обновлено: 1:24  21 Декабря 2017
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    Киев намерен показывать больше роликов об Украине в иностранных СМИ

    Киев, 21 декабря. Власти Украины намерены увеличить количество роликов об Украине в иностранных СМИ. Об этом сообщает министр информационной политики Украины Юрий Стець.

    «Сейчас ролики об Украине крутятся на телеканале CNN... На следующий год мы планируем увеличить количество и в интернет-ресурсах, и в информационных медиа, и в соцмедиа, и в том числе на мировых телеканалах, таких как CNN», — приводит слова Стеця RT.

    Ранее Министерство информационной политики Украины объявило, что запустило тридцатисекундный ролик об Украине на телеканале CNN. Кроме того, три 45-секундных ролика были представлены для трансляции на украинских каналах.

    Напомним, что ранее член Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания Сергей Костинский сообщали о планах Киева усилить вещание украинских телеканалов на территории Крыма.

     

    Автор: Антон Зарубин
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    #украина #сми #cnn #ролики
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