Россиянин получил тяжелые ранения во время перестрелки в США

Питтсбург, 21 декабря. Гражданин России получил тяжелые ранения во время перестрелки в городе Питтсбург в Соединенных Штатах Америки.

Как сообщили в генеральном консульстве России в Нью-Йорке, инцидент произошел во вторник. Россиянин ехал в автомобиле мимо места, где произошла перестрелка.

«Генконсульство России в Нью-Йорке находится на связи с его родственниками и с правоохранительными органами. Оказывается необходимое содействие», — сказано в сообщении пресс-службы российского дипломатического ведомства на странице в социальной сети.

19 декабря в результате перестрелки в г. Питтсбург (шт. Пенсильвания) был тяжело ранен проезжавший рядом в автомобиле гражданин России. Генконсульство России в Нью-Йорке находится на связи с его родственниками и с правоохранительными органами.

Оказывается необходимое содействие — Russian Consulate (@rcgnewyork) December 20, 2017

Ранее URA.ru сообщал, что в Соединенных Штатах Америки россиянина приговорили к трем годам тюрьмы за помощь нелегалам в пересечении границы.