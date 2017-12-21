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Россиянин получил тяжелые ранения во время перестрелки в США
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    Россиянин получил тяжелые ранения во время перестрелки в США

    1:10  21 Декабря 2017  /обновлено: 1:10  21 Декабря 2017
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    Россиянин получил тяжелые ранения во время перестрелки в США

    Питтсбург, 21 декабря. Гражданин России получил тяжелые ранения во время перестрелки в городе Питтсбург в Соединенных Штатах Америки.

    Как сообщили в генеральном консульстве России в Нью-Йорке, инцидент произошел во вторник. Россиянин ехал в автомобиле мимо места, где произошла перестрелка.

    «Генконсульство России в Нью-Йорке находится на связи с его родственниками и с правоохранительными органами. Оказывается необходимое содействие», — сказано в сообщении пресс-службы российского дипломатического ведомства на странице в социальной сети.

    Ранее URA.ru сообщал, что в Соединенных Штатах Америки россиянина приговорили к трем годам тюрьмы за помощь нелегалам в пересечении границы.

    Автор: Настасья Шеркунова
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    #сша #перестрелка
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