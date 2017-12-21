Япония считает, что противоречия между РФ и США лишают Токио шанса уладить вопрос Курил

Токио, 21 декабря. Власти Японии опасаются, что усложнившиеся взаимоотношения между Россией и США негативно повлияют на решение вопроса о «северных территориях» – так в Японии называют Курильские острова, являющиеся российской территорией.

Как пишет газета «Хоккайдо симбун», Россия рассматривает Курилы как «линию обороны» на фоне роста напряженности в отношения с США.

Отмечается, что ситуация вокруг Курильских островов осложняется недавним решение японских властей закупить у США системы противоракетной обороны Aegis Ashore, которые, по словам Токио, предполагается использовать для защиты от возможных действий Северной Кореи. Однако в России этот шаг рассматривают, как подтверждение опасений Москвы насчет того, что в случае гипотетического возвращения Японии Курил они будут использованы для развертывания новых баз США у границ России.

Напомним, что ранее Минобороны РФ объявило о своих планах разместить на Курильских островах свою дивизию. По словам эксперта Центра стратегической конъюнктуры Олега Пономаренко, данный шаг является превентивной мерой на случай обострения ситуации в Азиатско-Тихоокеанском регионе, пишет издание «Ридус».