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Япония считает, что противоречия между РФ и США лишают Токио шанса уладить вопрос Курил
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    Япония считает, что противоречия между РФ и США лишают Токио шанса уладить вопрос Курил

    1:06  21 Декабря 2017  /обновлено: 1:06  21 Декабря 2017
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    Япония считает, что противоречия между РФ и США лишают Токио шанса уладить вопрос Курил

    Токио, 21 декабря. Власти Японии опасаются, что усложнившиеся взаимоотношения между Россией и США негативно повлияют на решение вопроса о «северных территориях» – так в Японии называют Курильские острова, являющиеся российской территорией.

    Как пишет газета «Хоккайдо симбун», Россия рассматривает Курилы как «линию обороны» на фоне роста напряженности в отношения с США.

    Отмечается, что ситуация вокруг Курильских островов осложняется недавним решение японских властей закупить у США системы противоракетной обороны Aegis Ashore, которые, по словам Токио, предполагается использовать для защиты от возможных действий Северной Кореи. Однако в России этот шаг рассматривают, как подтверждение опасений Москвы насчет того, что в случае гипотетического возвращения Японии Курил они будут использованы для развертывания новых баз США у границ России.

    Напомним, что ранее Минобороны РФ объявило о своих планах разместить на Курильских островах свою дивизию. По словам эксперта Центра стратегической конъюнктуры Олега Пономаренко, данный шаг является превентивной мерой на случай обострения ситуации в Азиатско-Тихоокеанском регионе, пишет издание «Ридус».

     

    Автор: Антон Зарубин
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    #россия #япония #курилы #сша
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