Путин в четверг проведет заседание Совета по культуре и искусству

Москва, 21 декабря. Президент России Владимир Путин 21 декабря примет участие в заседании Совета по культуре и искусству.

Темой встречи, в которой примет участие российский лидер, будет совершенствование культурной политики России, а также другие актуальные вопросы сферы культуры. Заседание пройдет при участии известных деятелей культуры.

«На повестке дня вопросы, связанные с совершенствованием государственной культурной политики, — обеспечение взаимодействия с творческими объединениями, организациями культуры и искусства, представителями творческой интеллигенции, изменения в законодательстве, которые должны этому способствовать», — сказано в сообщении пресс-службы Кремля.

Кроме того, в рамках заседания Совета по культуре и искусству будут обсуждаться меры по реализации указа российского лидера «Об утверждении основ культурной политики».