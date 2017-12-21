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Политика
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Россия
Путин в четверг проведет заседание Совета по культуре и искусству
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    Путин в четверг проведет заседание Совета по культуре и искусству

    2:00  21 Декабря 2017
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    Путин в четверг проведет заседание Совета по культуре и искусству

    Москва, 21 декабря. Президент России Владимир Путин 21 декабря примет участие в заседании Совета по культуре и искусству.

    Темой встречи, в которой примет участие российский лидер, будет совершенствование культурной политики России, а также другие актуальные вопросы сферы культуры. Заседание пройдет при участии известных деятелей культуры.

    «На повестке дня вопросы, связанные с совершенствованием государственной культурной политики, — обеспечение взаимодействия с творческими объединениями, организациями культуры и искусства, представителями творческой интеллигенции, изменения в законодательстве, которые должны этому способствовать», — сказано в сообщении пресс-службы Кремля.

    Кроме того, в рамках заседания Совета по культуре и искусству будут обсуждаться меры по реализации указа российского лидера «Об утверждении основ культурной политики».

    Автор: Настасья Шеркунова
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    #владимир путин #культура
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