СБУ задержала сотрудника аппарата Гройсмана по обвинению в шпионаже в пользу РФ

Киев, 21 декабря. Сотрудник секретариата Кабинета министров Украины был задержан сотрудниками Службы безопасности Украины (СБУ) по обвинению в шпионаже в пользу России. Соответствующее сообщение было распространено пресс-службой СБУ.

По данным пресс-службы СБУ, задержанным оказался заместитель руководителя протокола премьер-министра Украины Станислав Ежов. СБУ считает, что российские спецслужбы завербовали Ежова, когда тот находился за границей.

«Оперативники СБ Украины задокументировали, что чиновник по заданию российских кураторов собирал с помощью специального оборудования информацию о деятельности правительственных структур. Полученные данные злоумышленник передавал кураторам через электронные каналы связи», — гласит сообщение пресс-службы ведомства.

Как пишет издание «Ura.ru», в отношении задержанного уже возбуждено уголовное дело по статье «Государственная измена». Пока мере пресечения в отношении чиновника не избрана.