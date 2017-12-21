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СБУ задержала сотрудника аппарата Гройсмана по обвинению в шпионаже в пользу РФ
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    СБУ задержала сотрудника аппарата Гройсмана по обвинению в шпионаже в пользу РФ

    0:44  21 Декабря 2017  /обновлено: 0:44  21 Декабря 2017
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    СБУ задержала сотрудника аппарата Гройсмана по обвинению в шпионаже в пользу РФ

    Киев, 21 декабря. Сотрудник секретариата Кабинета министров Украины был задержан сотрудниками  Службы безопасности Украины (СБУ) по обвинению в шпионаже в пользу России. Соответствующее сообщение было распространено пресс-службой СБУ.

    По данным пресс-службы СБУ, задержанным оказался заместитель руководителя протокола премьер-министра Украины Станислав Ежов. СБУ считает, что российские спецслужбы завербовали Ежова, когда тот находился за границей.

    «Оперативники СБ Украины задокументировали, что чиновник по заданию российских кураторов собирал с помощью специального оборудования информацию о деятельности правительственных структур. Полученные данные злоумышленник передавал кураторам через электронные каналы связи», — гласит сообщение пресс-службы ведомства.

    Как пишет издание «Ura.ru», в отношении задержанного уже возбуждено уголовное дело по статье «Государственная измена». Пока мере пресечения в отношении чиновника не избрана.

     

    Автор: Антон Зарубин
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    #украина #сбу #гройсман #шпионаж #ежов
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