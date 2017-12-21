Отказ от российского электричества не связан с политикой – министр энергетики Белоруссии

Минск, 21 декабря. Отказ от закупок российской электроэнергии вызван исключительно экономическими причинами. С такиим заявлением выступил министр энергетики Белоруссии Владимир Потупчик.

«Здесь нет никакой политики. Россия была и остаётся главным стратегическим партнёром для Беларуси. Решение отказаться от импорта электроэнергии носит чисто экономический характер», — сказал Потупчик.

Как пишет издание «Утро.ру», Белоруссию не устраивают цены, предложенные Россией. Минск намерен замещать российское электричество выработкой собственного.

По словам Потупчика, Белоруссия считает более выгодным производство собственной электроэнергии – это снизит нагрузку на валютный рынок в 2018 году на 300 миллионов долларов.

Напомним, что ранее Минск предполагал, что переход на исключительно белорусскую электроэнергию произойдет не раньше 2020 года, когда начнет работу первый энергоблок белорусской АЭС.