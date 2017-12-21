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Политика
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Политика
Отказ от российского электричества не связан с политикой – министр энергетики Белоруссии
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    Отказ от российского электричества не связан с политикой – министр энергетики Белоруссии

    0:22  21 Декабря 2017  /обновлено: 0:22  21 Декабря 2017
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    Отказ от российского электричества не связан с политикой – министр энергетики Белоруссии

    Минск, 21 декабря. Отказ от закупок российской электроэнергии вызван исключительно экономическими причинами. С такиим заявлением выступил министр энергетики Белоруссии Владимир Потупчик.

    «Здесь нет никакой политики. Россия была и остаётся главным стратегическим партнёром для Беларуси. Решение отказаться от импорта электроэнергии носит чисто экономический характер», — сказал Потупчик.

    Как пишет издание «Утро.ру», Белоруссию не устраивают цены, предложенные Россией. Минск намерен замещать российское электричество выработкой собственного.

    По словам Потупчика, Белоруссия считает более выгодным производство собственной электроэнергии – это снизит нагрузку на валютный рынок в 2018 году на 300 миллионов долларов.

    Напомним, что ранее Минск предполагал, что переход на исключительно белорусскую электроэнергию произойдет не раньше 2020 года, когда начнет работу первый энергоблок белорусской АЭС.

     

    Автор: Антон Зарубин
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    #россия #белоруссия #электроэнергия #покупка #потупчик
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