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Эксперты объяснили, почему продолжает падать спрос на недвижимость в Киеве
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    Эксперты объяснили, почему продолжает падать спрос на недвижимость в Киеве

    0:09  21 Декабря 2017  /обновлено: 0:09  21 Декабря 2017
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    Эксперты объяснили, почему продолжает падать спрос на недвижимость в Киеве

    Киев, 21 декабря. Рынок недвижимости в Киеве страдает от перепроизводства квадратных метров, полагают эксперты. Это приводит к сильному падению цен на жилье, которым не могут воспользоваться сами украинцы, так как их доходы тоже падают. При этом застройщики продолжают возводить новые объекты, несмотря на очевидные риски.

    Как отмечает консалтинговая компания City Development Solutions, на конец третьего квартала в Киеве на продажу были выставлены около 66 тысяч квартир, причем предложение продолжает расти. В то же время, спрос на недвижимость стабильно падает, пишет RT. За январь-сентябрь в Киеве было приобретено всего лишь 1,7 тысяч квартир.

    Причиной низкого спроса на дешевеющую недвижимость эксперты называют падающие доходы украинцев. Средняя зарплата на Украине по данным Государственной службы статистики составляет около 9,2 тыс. грн. ($330) в месяц. Отмечается, что более половины своих доходов украинцы тратят на еду.

     

    Автор: Антон Зарубин
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    #киев #украина #строительство #недвижимость
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