Белоруссия объяснила, почему в ГА ООН голосовала против украинской резолюции по Крыму

Минск, 20 декабря. Власти Белоруссии всегда выступали против «любых страновых резолюций», в том числе - и по Крыму. С таким заявлением выступил заместитель начальника управления информации МИД Белоруссии Андрей Шупляк, объясняя, почему Белоруссия проголосовала против украинской резолюции в Генеральной Ассамблее ООН.

Голосование по предложенной Украиной резолюции по Крыму прошло в Генеральной ассамблее ООК 20 декабря, пишет издание «Ura.ru». Белоруссия проголосовала против принятия данного документа.

Как отметили в МИД Украины, Генассамблея ООН не является подходящей площадкой как для обсуждения, так и для принятия подобных резолюций.