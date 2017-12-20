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Политика
Решение Генассамблеи ООН по Крыму скоро потеряет актуальность – политолог
Политика
Белоруссия объяснила, почему в ГА ООН голосовала против украинской резолюции по Крыму
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    Белоруссия объяснила, почему в ГА ООН голосовала против украинской резолюции по Крыму

    23:54  20 Декабря 2017  /обновлено: 23:54  20 Декабря 2017
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    Белоруссия объяснила, почему в ГА ООН голосовала против украинской резолюции по Крыму

    Минск, 20 декабря. Власти Белоруссии всегда выступали против «любых страновых резолюций», в том числе  - и по Крыму. С таким заявлением выступил заместитель начальника управления информации МИД Белоруссии Андрей Шупляк, объясняя, почему Белоруссия проголосовала против украинской резолюции в Генеральной Ассамблее ООН.

    Голосование по предложенной Украиной резолюции по Крыму прошло в Генеральной ассамблее ООК 20 декабря, пишет издание «Ura.ru». Белоруссия проголосовала против принятия данного документа.

    Как отметили в МИД Украины, Генассамблея ООН не является подходящей площадкой как для обсуждения, так и для принятия подобных резолюций.

    «Мы на собственном опыте знаем, что такое попытки искусственной политизации, раздувания проблем, которых в реальности нет в обществе и государстве», – заявил белорусский дипломат.

    Автор: Антон Зарубин
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