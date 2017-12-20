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Россия
Кадыров о санкциях: США не могут мне простить борьбу с терроризмом
Россия
Кадыров о санкциях: США не могут мне простить борьбу с терроризмом
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    Кадыров о санкциях: США не могут мне простить борьбу с терроризмом

    23:35  20 Декабря 2017  /обновлено: 23:35  20 Декабря 2017
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    Кадыров о санкциях: США не могут мне простить борьбу с терроризмом

    Грозный, 20 декабря. Власти США внесли главу Чечни Рамзана Кадырова в «список Магнисткого», так как не могут простить ему то, что он посвятил жизнь борьбе с терроризмом. С таким заявлением выступил сам руководитель Чечни.

    «Я могу гордиться, если неугоден спецслужбам США. На самом деле США не могут мне простить, что посвятил свою жизнь борьбе с иностранными террористками, среди которых были выкормыши американских спецслужб», – заявил Кадыров.

    Он добавил, что в Чечне сейчас мир и стабильность, а США – «льют кровь по всему миру», пишет издание «Утро.ру».

    Кадыров напомнил, что среди его гостей в Чечне бывает много жителей США, которые безразлично относятся к введенным санкциям, а некоторые даже планируют остаться жить в  Чечне. Также он предложил расширить санкционный список президентами США, а также американскими министрами обороны.

    Автор: Антон Зарубин
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    #санкции #сша #терроризм #кадыров
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