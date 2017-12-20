МИД Украины раскритиковал Совбез ООН из-за отсутствия ответа на «российскую агрессию»

Нью-Йорк, 20 декабря. Совет Безопасности ООН оказался не в состоянии дать надлежащий ответ на «российскую агрессию», заявил заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица.

По словам украинского дипломата, Совет Безопасности ООН не смог отреагировать надлежащим образом на «агрессивную политику РФ по отношению к соседям». Выступая на заседании СБ ООН, Кислица обвинил Россию в том, что она «подрывает основанную на международном праве систему и представляют прямую угрозу международному миру и безопасности».

«Смог Совет Безопасности отреагировать надлежащим образом? Ответ хорошо известен», – сказал замглавы МИД Украины.

Заместитель постпреда РФ при ООН Петр Ильичев в своем выступлении напомнил, что украинский представитель умолчал в своей речи о первопричинах конфликта на юго-востоке Украины, напомнив о государственном перевороте, имевшем место в феврале 2014 года.

Кроме того, Россия неоднократно напоминала, что не является стороной внутриукраинского конфликта и не имеет отношения к событиям в Донбассе.