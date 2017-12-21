Сирия, 21 декабря. Исламисты планируют теракты в Алеппо в годовщину освобождения города. Отряды «Джебхат ан-Нусры»***1 ведут огонь по окраинам Дамаска. «Тахрир аш-Шам» готовит «джихад-мобили» для контратак позиций САА на севере от Хамы, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: ведут перестрелки с «Тахрир аш-Шам» к северу от Хомса; под угрозой контратак со стороны «Ан-Нусры» в районе города Аль-Латамина.

«Джебхат Фатх аш-Шам»1 («Джебхат ан-Нусра»): обстреливает окраины Дамаска; планирует теракты в городе Алеппо; ранила военнослужащего САА на севере провинции Хомс; наращивает военную мощь к северо-востоку от Хамы.

«Исламское государство»1 (ИГИЛ)1: лишилось всех блокпостов на границе между Сирией и Ираком.

Провинция Дамаск

Боевики «Хайят Тахрир аш-Шам», «Файлак Ар-Рахман» и ряда других исламистских группировок возобновили обстрелы позиций Сирийской арабской армии (САА) в восточных и северо-восточных окрестностях Дамаска. По информации портала Qalaat Al Mudiq, под ударами радикалов оказались окраины столичных районов Джобар и Айн Тарма, а также поселение Хараста. Позже военнослужащие САА начали вести ответный огонь. Отмечается, что боевики тем самым рассчитывают оценить прочность обороны войск САР на этом направлении в преддверии новой серии контратак. Боевики занимают территориальный анклав в Восточной Гуте с 2011-го года. Несмотря на регулярные стычки, правительственным силам пока не удается полностью избавить столичный регион от исламистов.

Провинция Алеппо

Согласно сведениям военных источников портала Al Masdar News, боевики-исламисты, дислоцирующиеся к западу от Алеппо, планируют провести в административном центре провинции крупные теракты, чтобы обозначить свое присутствие в этом регионе. Возможные террористические атаки будут приурочены к празднованию года с момента освобождения города. Алеппо был полностью зачищен от незаконных вооруженных формирований к 21 декабря. В планировании масштабной операции принимали участие российские военные советники. ВКС РФ осуществляли прикрытие подразделений сирийской армии. На юге и на западе от столицы региона, тем не менее, по-прежнему действуют боевики вооруженной оппозиции, а также террористы «Джебхат ан-Нусры».

Провинция Хомс

Отряды «Джебхат Фатх аш-Шам», базирующиеся в предместьях города Талль-Бисса на севере от Хомса, обстреляли объекты сирийских войск на окраине населенного пункта Кафр Аль-Абед из крупнокалиберных минометов. В результате, согласно данным оппозиционного канала в сети Twitter (@FSAPlatform), был ранен один военнослужащий армии САР. В ответ правительственные силы нанесли танковый удар по опорным пунктам террористов, уничтожив нескольких членов «Ан-Нусры», передает агентство Damascus Now. На севере провинции Хомс, где базируются силы вооруженной оппозиции, действует одна из зон деэскалации. Однако на исламистов «Тахрир аш-Шам» установленное в соответствии с этим перемирие не распространяется.

Провинция Дейр-эз-Зор

Согласно сведениям военных источников информагентства Muraselon, целостность сирийско-иракской границы в настоящий момент полностью восстановлена, и силы обеих стран теперь вновь контролируют все переходы через нее. В пустынных районах сирийских провинций Дейр-эз-Зор и Хомс, а также в северо-западной части Ирака пока сохраняется присутствие разрозненных отрядов боевиков «Исламского государства», однако они уже не способны вести боевые действия, не будучи даже более-менее полноценной единой силой. Еще отмечаются единичные случаи пересечения границы террористами ИГИЛ, тем не менее практически все их пограничные блокпосты уже не функционируют. Боевики ИГ потерпели поражение в Сирии, потеряв все занимаемые ранее территории. Основной вклад в дело уничтожения террористической организации в арабской республике внесли российские ВКС и правительственные войска САР.

Провинция Хама

Силы террористического альянса «Тахрир аш-Шам» готовят контратаки позиций сирийской армии к северу от Хамы. Такие сведения появились на закрытых каналах боевиков в сети Telegram. В настоящий момент полевые командиры готовят несколько заминированных автомобилей в районе оккупированного прифронтового города Аль-Латамина для нападений с участием смертников в районе населенного пункта Халфая, подконтрольного официальному Дамаску. Кроме того, к линии соприкосновения сторон террористами были переброшены новые танки и военные пикапы, оснащенные пулеметами.

Между тем на северо-востоке провинции «Джебхат ан-Нусра» продолжает наращивать военную мощь, рассчитывая отбить у правительственной армии САР ранее утраченные позиции. Так, в связи с нехваткой оружия и боеприпасов к линии фронта у города Рахаджан была направлена новая партия материально-технических средств. Также в регион были передислоцированы дополнительные бандгруппы боевиков, сообщает на своей странице в Twitter (@watanisy) военный источник. Предполагается, что в ближайшее время террористы могут открыть огонь по опорным пунктам САА.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)